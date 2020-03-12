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ПРОИСШЕСТВИЯ

Главврач Национального института рака заявил, что его избили в Киеве, полиция ищет нападавших

По словам онколога Андрея Безносенко, двое неизвестных напали на него возле дома. Он связывает инцидент с конфликтом вокруг института рака.

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Безносенко перенес операции из-за плохого самочувствия
Безносенко перенес операции из-за плохого самочувствия
Фото: Андрій Безносенко / Facebook

Главный врач Национального института рака, онкохирург Андрей Безносенко сообщил в Facebook, что вечером 11 марта его избили двое неизвестных у подъезда дома, где он живет.

Он опубликовал запись камеры наблюдения, где видно, как два человека поджидают его, затем брызгают в лицо из баллончика и начинают бить.

"В жизни ни с кем у меня не было конфликтов, кроме теперешнего в Национальном институте рака. Не надо быть "капитаном очевидностью", чтобы понять, кем и для чего это сделано", – написал Безносенко.

По словам хирурга, из-за ушибов головы и порезов рук он вынужден перенести ближайшие операции.

https://www.facebook.com/beznosenko.andriy/posts/2828712747194326

Голосеевское управление Национальной полиции в связи с инцидентом начало уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба столичного главка. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В августе 2019 года в помещениях института рака прошли обыски по делу о продаже лекарств, которые должны выдаваться бесплатно. В Минздраве утверждали, что готовы к сотрудничеству с правоохранителями для выявления злоупотреблений и мошенничества в медучреждениях. 17 сентября завотделением и врачу-онкологу объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 184 (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь) и ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Киев, нападение, хулиганство, уголовное производство, камеры наблюдения, Национальный институт рака
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