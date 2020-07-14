Хранил в квартире целый арсенал. В Бердянске мужчина стрелял по детям из окна квартиры

Мужчина открыл стрельбу в спальном районе из окна собственной квартиры по жителям, которые находились во дворе дома. Сотрудники Бердянского отдела полиции оперативно задержали подозреваемого.

В Бердянске Запорожской области вечером 13 июля во дворе дома по улице Волонтеров, 67 мужчина открыл стрельбу из своего окна по местным жителям, в том числе по детям. По информации сайта pro.berdiansk.biz, правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемого в стрельбе.

После задержания мужчины сотрудники Бердянского отдела полиции изъяли у него дома арсенал: мины, гранаты, пистолет, автомат и патроны к ним.

Сайт "Бердянск 24" со слов очевидцев информирует, что мужчина открыл стрельбу из окна собственной квартиры по жителям, которые находились во дворе дома.

"На сообщение о чрезвычайной ситуации отреагировали правоохранители, сначала окружили дом, локализовали местонахождение мужчины, после чего он был задержан", – цитирует сайт очевидцев.

Официальных комментариев Бердянского отдела полиции по поводу произошедшего на данный момент нет. По информации СМИ, за медицинской помощью никто не обращался, пострадавших нет.