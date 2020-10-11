Иностранцы устроили автопробег по Киеву, на улице Грушевского звучали выстрелы

Колонна машин с флагами Азербайджана, Турции и Украины с пальбой проехала по центральным улицам Киева, полицейские открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

Полицейские утверждают, что остановили шесть автомобилей с символикой иностранных государств Скриншот: Киев Оперативный / Facebook

Вечером 11 октября по Крещатику и другим центральным улицам Киева промчалась колонна автомобилей с флагами Азербайджана, Турции и Украины, машины непрерывно сигналили. Видео пробега разместил в Facebook паблик "Киев Оперативный".

На улице Грушевского участники пробега открыли стрельбу, информирует в Facebook столичная полиция.

Правоохранители на месте происшествия нашли четыре стреляные гильзы. В ходе событий никто не пострадал. Шесть автомобилей полицейские остановили в Соломенском районе. В автомобилях находилось 14 человек – все они граждане другого государства. Правоохранители проводят осмотр транспортных средств и отбирают объяснения у всех участников", – говорится в сообщении.

Следственный отдел Печерского управления полиции Киева открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.