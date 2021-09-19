"Испытывал охотничье ружье". СМИ сообщили подробности убийства в курортной Затоке

Собеседники издания рассказали, что погибший получил пять огнестрельных ранений, из которых смертельным оказалось ранение в грудь.
Подозрение по статье "умышленное убийство" полиция вручила бывшему депутату Затоковского поселкового совета, владельцу пансионата "Сказка" Андрею Ткачуку. "Сказка" находится по соседству с местом убийства.
Ткачук утверждает, что "он испытывал охотничье ружье Kel-Tec KS7 и несколько раз выстрелил в металлический забор". Он якобы не знал, что за забором находится человек.
По данным "Думской", речь идет о зарядах калибра 18,5 мм, они пробили металлические листы.
При задержании Ткачук добровольно выдал ружье, из которого был убит иностранец, пишет издание.
Убийство произошло 18 сентября возле кафе "Сказка". Чтобы задержать стрелявшего, полиция объявляла операцию "Сирена".