К ответственности из-за столкновений на ЛГБТ-марше в Одессе привлекается уже 61 человек – полиция

Ранее полиция уведомляла о задержании 51 человека и о 29 пострадавших правоохранителях.

"Были задержаны 15 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Решается вопрос об объявлении им подозрений и избрании меры пресечения. В отношении еще 46 человек, среди которых 12 несовершеннолетних, составлены административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сегодняшнем сообщении правоохранителей.

Они рассказали, что к административной ответственности привлечены и родители подростков.

"Обращаем внимание родителей несовершеннолетних детей, что вы несете за них полную ответственность. Вы должны понимать, что каждое правонарушение, совершенное ими, пятнает их будущее", – подчеркнули в полиции.