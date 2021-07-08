Киберполиция Украины разоблачила 47 человек, причастных к изготовлению и распространению детской порнографии

Правоохранители провели операцию под названием "Паутина", направленную на противодействие распространению в интернете порнографии с участием детей.

Было проведено 47 обысков в 14 областях Украины и изъято 18 терабайт противоправного контента.

"В столице киберполицейские установили двух, не связанных между собой киевлянок, которые создавали порноконтент с участием собственных детей. В дальнейшем отснятые материалы фигурантки продавали в интернете. Пострадавших детей пока поместили в реабилитационные центры. Злоумышленницы задержаны. В Одессе правоохранители разоблачили пятерых местных жителей в возрасте от 39 до 45 лет, которые с целью незаконного обогащения создали более 300 сайтов, куда загружали видео и фото порнографического характера, в частности с участием детей", – говорится в сообщении.

Еще одному жителю Одесской области было объявлено подозрение в растлении несовершеннолетних. По данным следствия, 24-летний мужчина знакомился в интернете с детьми для дальнейших встреч и совершения в отношении них действия сексуального характера.

В целом в ходе операции киберполиция установила 47 фигурантов, 16 из них уже сообщили о подозрении.

Открыто 57 уголовных производств по ст. 149 (торговля людьми), ст. 152 (изнасилование), ст. 155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.

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