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ПРОИСШЕСТВИЯ

Киевского фотографа, которого подозревают в изнасиловании девочек, арестовали на два месяца

56-летнему киевскому фотографу сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетних девушек. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Национальной полиции.

Святошинский районный суд арестовал фотографа на два месяца без права выхода под залог
Святошинский районный суд арестовал фотографа на два месяца без права выхода под залог
Фото: kv.npu.gov.ua

28 ноября киевскому фотографу, которого задержали по подозрению в растлении несовершеннолетнихсообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По информации ТСН, речь идет об Александре Ктиторчуке. Святошинский районный суд арестовал его на два месяца без права выхода под залог. Судебное заседание было закрытым. Перед ним Ктиторчук заявил журналистам, что не считает себя виновным.

"Вы видели, как меня задерживали? Это же театральная постановка", – сказал фотограф.

По версии следствия, 56-летний мужчина развращал и насиловал несовершеннолетних девушек в автомобиле. За совершенные преступления фотографу грозит до 15 лет лишения свободы, отметили в полиции.

Одна из моделей Ктиторчука Светлана Коваль написала 28 ноября в Facebook о пережитом более 10 лет назад насилии.

"На этом фото мне 17, за несколько мгновений до пережитого изнасилования известным фотографом Ктиторчуком. Да, я также стала его жертвой", – написала девушка.

По ее словам, знакомство с фотографом произошло на одном из этапов конкурса для моделей, где девушек учили позировать на фотокамеру. Обучение проводил Ктиторчук, "которого считали гуру фотографии в модельном мире".

"Когда услышала от гуру, что я ему очень понравилась, что меня легко фотографировать и он бы хотел сделать еще несколько снимков в своей студии, я просто не могла поверить в свое счастье. Верила в его искренность и в собственную красоту", – отметила Коваль.

По ее информации, изнасилование произошло в квартире Ктиторчука, где у него оборудована фотостудия.

"Я не делилась тем, что произошло, ни с одним взрослым, не заявляла в полицию и открыла сердце только сестре и нескольким подругам, а позже – мужу и психологу. Почему я молчала? Я чувствовала свою вину", – призналась Коваль.

https://www.facebook.com/svitlana.kovall/posts/10224229627225433

Теги: полиция, изнасилование, следствие, жертвы, преступление, насилие, подозрение, квартира, девушка
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