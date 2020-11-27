Полицейские подозревают известного киевского фотографа в растлении девочек

В Киеве полицейские задержали 56-летнего мужчину по подозрению в растлении несовершеннолетних девочек в автомобиле. Об этом рассказали в пресс-центре полиции региона 25 ноября.
Мужчина привез 15-летнюю киевлянку в Обуховский район и в салоне автомобиля совершил развратные действия, сообщили в полиции.
"Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных девушек на территории Киева", – сказано в сообщении.
Сотрудники полиции обыскали место работы мужчины и его квартиру, которую он снимал вместе со своей сожительницей. В качестве вещественных доказательств они изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты и документы.
Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал у себя в Facebook видео задержания подозреваемого.
"Мужчина – известный фотограф, имеет несколько своих фотостудий. Подозреваемый использовал арендованные квартиры и микроавтобус Vito, принадлежащий его сожительнице и оборудованный для совершения распутных действий", – рассказал он.
По его словам, задержанный снимал на видео половые акты и сохранял на своем компьютере.
"Обозреватель" пишет, что полиция задержала якобы фотографа Александра Ктиторчука. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщило издание со ссылкой на информированный источник.
На сайте Киевской школы фотографии сказано, что Ктиторчук занимается фотографией более 30 лет. Его любимый жанр – психологический портрет. Вместе с коллегами он организовал фотоцентр "Эксар", а позже – фотостудии "Киевский фотограф" и "Арт-причал".