"Ломала вагон, а подружка снимала на видео". Полиция нашла девушек, разгромивших окно электрички

Ювенальная полиция Днепропетровской области нашла девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео, сообщил замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Полиция нашла девушек, разгромивших вагон электрички "Укрзалізниці" в Днепропетровской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"На днях социальные сети облетело видео, на котором молодая девушка-вандал вырывает оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области. Ювенальная полиция Днепропетровской области нашла и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео", – заявил замминистра.

Геращенко сообщил, что родители девушек согласились компенсировать "Укрзалізниці" затраты на ремонт вагона в полном объеме – 4105 грн.

На маму девушки, которая сломала оконную раму, составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей). Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1,7 тыс. грн.