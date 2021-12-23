Мужчина, который переоделся женщиной и пытался развратить ребенка в школьном туалете во Львове, арестован

50-летний киевлянин арестован на 60 суток без права выйти под залог. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

22 декабря меру пресечения ему не избрали, так как он просил об отводе судьи, но это ходатайство не удовлетворили.

Контекст:

22 декабря полиция сообщила о задержании подозреваемого. Он уже был неоднократно судим. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Об инциденте во львовской школе №43 стало известно 21 декабря. Мужчина пришел в школу в женской одежде, а чтобы замаскировать лицо, надел очки и закрыл лицо черной маской. В таком виде он попал в женский туалет, где в это время находилась ученица второго класса, представился врачом и попросил ее раздеться. Поскольку девочка долгое время отсутствовала на уроке, за ней в туалет вышла учительница. Неизвестный испугался, толкнул учительницу и выбежал из школы.

В горсовете Львова рассказали, что мужчина пытался проникнуть в две городские школы. Тот же злоумышленник 20 декабря был замечен в школе в микрорайоне Сыхов.