ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львове задержали мужчину, который переоделся женщиной и пытался развратить ребенка в школьном туалете

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полицейские нашли злоумышленника вскоре после инцидента на одной из улиц города
Полицейские нашли злоумышленника вскоре после инцидента на одной из улиц города
Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове полицейские задержали мужчину, который в одной из львовских школ пытался развратить ребенка. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Львовской области

Полицейские нашли злоумышленника вскоре после инцидента на одной из улиц города.

Задержанным оказался 50-летний житель Киева, который уже был неоднократно судим. Вскоре ему сообщат о подозрении по ч. 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Контекст:

Об инциденте во львовской школе №43 стало известно 21 декабря. Неизвестный зашел в школу в женской одежде, а чтобы замаскировать лицо, надел очки и закрыл лицо черной маской. В таком виде он зашел в женский туалет, где в это время находилась ученица второго класса, представился врачом и попросил ее раздеться. Поскольку девочка долгое время отсутствовала на уроке, за ней в туалет вышла учительница. Неизвестный испугался, толкнул учительницу и выбежал из школы.

В горсовете Львова рассказали, что неизвестный пытался проникнуть в две городские школы. Тот же злоумышленник 20 декабря был замечен в школе на Сыхове. На этот раз он сменил одежду и также вошел в школьный туалет, откуда выбежала девочка.

Теги: Львов, полиция, дети, задержание, школы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кисуля такая", "Эти ноги". Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике
"Кисуля такая", "Эти ноги". Экс-возлюбленная Хлывнюка модель Гоций станцевала перед камерой в купальнике
"Как похожи!", "Как одно целое". Блогер Пустовит показала своего нового возлюбленного
"Как похожи!", "Как одно целое". Блогер Пустовит показала своего нового возлюбленного
"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом
"Вторая свадьба?", "Венчание?". Ребрик в белом пеньюаре озадачила сеть загадочным постом
68-летний Макаревич и его 37-летняя жена ждут ребенка – СМИ
68-летний Макаревич и его 37-летняя жена ждут ребенка – СМИ
"Этот день для меня особенный". Саливанчук по случаю своего "второго дня рождения" показала фигуру в откровенном декольте
"Этот день для меня особенный". Саливанчук по случаю своего "второго дня рождения" показала фигуру в откровенном декольте
  "Больно и мне, и ей". Актриса из "Квартала 95" Кравец рассказала о старшей дочери, которую оставила в детстве ради карьеры в Киеве
  "Больно и мне, и ей". Актриса из "Квартала 95" Кравец рассказала о старшей дочери, которую оставила в детстве ради карьеры в Киеве
"Курица на гриле", "Неужели кому-то нравятся эти клешни?" Волочкова рассмешила сеть своим номером в клетке
"Курица на гриле", "Неужели кому-то нравятся эти клешни?" Волочкова рассмешила сеть своим номером в клетке
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Красивая мамасита". Седокова крупным планом выставила голую грудь
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
"Ваня приглашает одну давалку за другой", "Зачастили". После Кабаевой на шоу к Урганту пришла жена Пескова в пижаме
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
Мейхер без нижнего белья надела платье-комбинацию из тонкой ткани
"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями
"Папа рассказал, что наша семья началась с еды". 35-летний Клопотенко показал редкое совместное фото с родителями
"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье
"Прекрасна, как бутон розы". Огневич снялась в прозрачном платье
У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото
У 16-летней дочери Волочковой родился младший брат. Фото
"Такая сладкая". 52-летняя Лопес вся в белом и с расставленными ногами поделилась утренними снимками
"Такая сладкая". 52-летняя Лопес вся в белом и с расставленными ногами поделилась утренними снимками
"Боже, какая красотень", "Прекрасная девочка". Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом
"Боже, какая красотень", "Прекрасная девочка". Каменских снялась в ботфортах и с огромным букетом
  "Почему вы, шутивший над политиками, невосприимчивы к шуткам над собой?" Вопросы к Зеленскому от Гордона и другие популярные видео YouTube
  "Почему вы, шутивший над политиками, невосприимчивы к шуткам над собой?" Вопросы к Зеленскому от Гордона и другие популярные видео YouTube G
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (448382)
2
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной. Видео (176608)
3
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (99095)
4
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков (75416)
5
"Сисечки", "Света, вы меня волнуете". Лобода крупным планом показала грудь (50215)
6
"Вульгарщина", "Булочки", "Арбузы". 41-летняя Семенович показала грудь во время падения вперед (46828)
7
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах (45776)
8
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (44192)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS