Во Львове задержали мужчину, который переоделся женщиной и пытался развратить ребенка в школьном туалете

Полицейские нашли злоумышленника вскоре после инцидента на одной из улиц города Фото: lv.npu.gov.ua

Полицейские нашли злоумышленника вскоре после инцидента на одной из улиц города.

Задержанным оказался 50-летний житель Киева, который уже был неоднократно судим. Вскоре ему сообщат о подозрении по ч. 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.