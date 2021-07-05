Мужчина пытался вывезти из Украины сверток с каннабисом, спрятанный в бороде – таможня

Полиэтиленовый сверток черного цвета с каннабисом обнаружили во время досмотра автобуса, следовавшего в Россию. Наркотик учуял фокстерьер Арчи.

"Пришлось мужчине доставать из бороды сверток с веществом. Гражданин пояснил, что каннабис перемещал через таможенную границу Украины для собственного потребления, но во время устного декларирования не заявил о наличии запрещенных или ограниченных к перемещению товаров", – отметили в сообщении.

В отношении злоумышленника составили протокол, сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета изъяли.