На Буковине мужчина жестоко убил павлина. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы

Инцидент произошел в селе Карапчев. Зоозащитники выяснили, что мужчина на видео – местный житель Константин Урсулин.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он схватил птицу за шею и несколько раз ударил ее о землю. В результате травм павлин скончался. Остальные присутствующие не остановили издевательства, а снимали преступление на телефон.

UAnimals обратилась в полицию Черновицкой области с требованием зарегистрировать заявление о совершении преступления.

Осторожно! Видео содержит сцены жестокого характера!

Полицейские области сообщили, что открыли производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Также они опросили свидетелей и выяснили, что 18-летний мужчина сам приобрел павлина.

"Правоохранители Буковины расследуют обстоятельства и причины совершения преступления. Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы", – отмечают полицейские.

Журналисты местного издания "Молодий Буковинець" пообщались по поводу ситуации с главой Карапчевской объединенной территориальной общины Георгием Лютиком.

"Говорил также с мамой. Она в шоке. Говорит, что такого сына не воспитывала и не знает, почему так получилось", – рассказывает он, добавив, что среди снятых на видео были и те, кому еще нет 18 лет.