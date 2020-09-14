В Украине с начала года зафиксировано более 200 случаев жестокого обращения с животными

За январь-август 2020 года на территории Украины зафиксировали 228 уголовных правонарушений по статье о жестоком обращение с животными.

Больше всего случаев жестокого обращения с животными зафиксировано в Харьковской области Фото: depositphotos.com

С начала года в Украине зафиксировали более 200 уголовных правонарушений из-за жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины в ответе на запрос УНН.

За январь – август 2020 года на территории Украины зафиксировали 228 уголовных правонарушений по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Всего зарегистрировано 365 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 137 производств, в частности из-за отсутствия состава преступления.

Также отмечается, что больше всего случаев жестокого обращения с животными в течение января – августа 2020 было в Харьковской области – 19, по 17 в Днепропетровской области и Киеве, в Донецкой области – 16.

По данным Офиса генпрокурора, меньше всего учтено правонарушений в Тернопольской и Хмельницкой областях – по два, в Волынской, Закарпатской, Луганской областях – по три, в Ивано-Франковской – четыре.