В Украине предлагают штрафовать владельцев за неуборку за домашними животными

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий штрафы для владельцев домашних животных в случае, если они не убирают за ними экскременты в общественных местах.

В Украине могут ужесточить наказание за ненадлежащий уход за домашними животными. Соответствующие изменения содержатся в законопроекте №3797, зарегистрированном 6 сентября в Верховной Раде Украины.

В частности, документ предусматривает увеличение штрафа за содержание домашних животных в местах, где это запрещено соответствующими правилами, или сверх установленного количества, не идентифицированных и/или не зарегистрированных домашних животных, а также за выгул собак в запрещенных для этого местах.

В предыдущей редакции статьи 154 Кодекса Украины об административных нарушениях размер штрафа составлял:

для граждан от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов (17–51 грн)

для должностных лиц – от трех до пяти не облагаемых налогом минимумов доходов (51–85 грн).

В нынешней редакции данный штраф предлагают увеличить:

для граждан – от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов (850–1700 грн)

для должностных лиц – от 70 до 120 не облагаемых налогом минимумов доходов (1190–2040 грн).

За неуборку владельцем экскрементов домашнего животного депутаты предлагают ввести штраф в размере от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170–340 грн), за повторное нарушение в течение года или нарушение, которое причинило вред здоровью людей или их имуществу, для граждан от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов (1700–3400), для должностных лиц – от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов (3400–5100 грн).

Наказывать предлагают за отсутствие уборки за домашними питомцами:

в зданиях общего пользования;

на детских и спортивных площадках;

на остановках общественного транспорта;

в подземных переходах;

на тротуарах;

в зонах отдыха.

Также законопроект предусматривает ужесточение наказания за ряд нарушений по покупке, продаже, содержанию, регистрации домашних животных и растений.