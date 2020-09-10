В Украине предлагают штрафовать владельцев за неуборку за домашними животными

В Украине могут ужесточить наказание за ненадлежащий уход за домашними животными. Соответствующие изменения содержатся в законопроекте №3797, зарегистрированном 6 сентября в Верховной Раде Украины.
В частности, документ предусматривает увеличение штрафа за содержание домашних животных в местах, где это запрещено соответствующими правилами, или сверх установленного количества, не идентифицированных и/или не зарегистрированных домашних животных, а также за выгул собак в запрещенных для этого местах.
В предыдущей редакции статьи 154 Кодекса Украины об административных нарушениях размер штрафа составлял:
В нынешней редакции данный штраф предлагают увеличить:
За неуборку владельцем экскрементов домашнего животного депутаты предлагают ввести штраф в размере от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170–340 грн), за повторное нарушение в течение года или нарушение, которое причинило вред здоровью людей или их имуществу, для граждан от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов (1700–3400), для должностных лиц – от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов (3400–5100 грн).
Наказывать предлагают за отсутствие уборки за домашними питомцами:
Также законопроект предусматривает ужесточение наказания за ряд нарушений по покупке, продаже, содержанию, регистрации домашних животных и растений.