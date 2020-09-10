ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине предлагают штрафовать владельцев за неуборку за домашними животными

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий штрафы для владельцев домашних животных в случае, если они не убирают за ними экскременты в общественных местах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Народные депутаты Украины хотят ужесточить наказание за ненадлежащее содержание домашних животных
Народные депутаты Украины хотят ужесточить наказание за ненадлежащее содержание домашних животных
Фото: pixabay.com

В Украине могут ужесточить наказание за ненадлежащий уход за домашними животными. Соответствующие изменения содержатся в законопроекте №3797, зарегистрированном 6 сентября в Верховной Раде Украины.

В частности, документ предусматривает увеличение штрафа за содержание домашних животных в местах, где это запрещено соответствующими правилами, или сверх установленного количества, не идентифицированных и/или не зарегистрированных домашних животных, а также за выгул собак в запрещенных для этого местах.

В предыдущей редакции статьи 154 Кодекса Украины об административных нарушениях размер штрафа составлял:

  • для граждан от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов (17–51 грн)
  • для должностных лиц – от трех до пяти не облагаемых налогом минимумов доходов (51–85 грн).

В нынешней редакции данный штраф предлагают увеличить:

  • для граждан – от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов (850–1700 грн)
  • для должностных лиц – от 70 до 120 не облагаемых налогом минимумов доходов (1190–2040 грн). 

За неуборку владельцем экскрементов домашнего животного депутаты предлагают ввести штраф в размере от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170–340 грн), за повторное нарушение в течение года или нарушение, которое причинило вред здоровью людей или их имуществу, для граждан от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов (1700–3400), для должностных лиц – от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов (3400–5100 грн).

Наказывать предлагают за отсутствие уборки за домашними питомцами:

  • в зданиях общего пользования;
  • на детских и спортивных площадках;
  • на остановках общественного транспорта;
  • в подземных переходах;
  • на тротуарах;
  • в зонах отдыха.

Также законопроект предусматривает ужесточение наказания за ряд нарушений по покупке, продаже, содержанию, регистрации домашних животных и растений.

Теги: Верховная Рада, животные, народные депутаты, штраф, законопроект, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чача и ча ча ча. Булитко и Библив сняли юмористический ролик
Чача и ча ча ча. Булитко и Библив сняли юмористический ролик
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
Димопулос за кулисами "Танцев со звездами" танцевала с Арзуманяном и поцеловала его. Видео
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
"Антитіла" позировали на пешеходном переходе в стиле The Beatles. Фото
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
  "2067: Петля времени". Вышел трейлер фильма с Коди Смит-Макфи. Видео
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
"Вся планета против". Глюк'oZу осудили за подарки дочери
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Квиткова рассказала о последствиях аварии, в которую попала в конце лета
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Винник позировал, обнимая Шоптенко. Фото
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Тодоренко рассказала, кто занимается воспитанием сына, пока они с мужем работают
Меладзе предстанет перед судом
Меладзе предстанет перед судом
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
  Королева рассказала об отношениях с экс-мужем Николаевым
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
"Шикардос". Никитюк показала "бесконечные" ноги
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
21-летний сын Билык: Мы с Алисой обручены
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Не молчите!" alyona alyona сняла в новом клипе журналистку Луговую, которая была избита в поезде. Видео
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
  "Алла Борисовна выглядит не по годам суперски", "Аль Пачино напоминает". Пугачева появилась в шоу своего мужа
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
Шовковский завел дома львенка со скверным характером. Фото
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
"Это мотивирует". Участник шоу "Танцы со звездами" Цимбалюк пожаловался на отсутствие выходных
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS