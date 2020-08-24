Водители в Украине могут получить штрафы за 3D-номера на автомобилях

За 3D-номера водителей будут штрафовать на 170 гривен. Такие номера не отвечают требованиям государственных стандартов Украины ДСТУ, заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Украинских водителей будут штрафовать за ЗD-номера на автомобилях, потому что они не соответствуют установленным требованиям государственных стандартов Украины (ДСТУ), заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

Билошицкий пишет, что в Украине появилось много компаний, предлагающих сделать номерные знаки в формате ЗD.

По его словам, в пункте 4.3 ДСТУ 3650:2019 "Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия" прописано, что 3D-номерные знаки не соответствуют требованиям.

"Что касается правил дорожного движения. Согласно пункту 2.9 "в", водителю запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, не отвечающим требованиям стандартов (ДСТУ)", – написал Билошицкий.

Он добавил, что водителям грозит штраф 170 гривен за управление транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям. При повторном правонарушении в течение года штраф увеличится до 255 гривен или водителя отправят на общественные работы от 30 до 40 часов.