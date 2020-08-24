Водители в Украине могут получить штрафы за 3D-номера на автомобилях

Украинских водителей будут штрафовать за ЗD-номера на автомобилях, потому что они не соответствуют установленным требованиям государственных стандартов Украины (ДСТУ), заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.
Билошицкий пишет, что в Украине появилось много компаний, предлагающих сделать номерные знаки в формате ЗD.
По его словам, в пункте 4.3 ДСТУ 3650:2019 "Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия" прописано, что 3D-номерные знаки не соответствуют требованиям.
"Что касается правил дорожного движения. Согласно пункту 2.9 "в", водителю запрещается управлять транспортным средством с номерным знаком, не отвечающим требованиям стандартов (ДСТУ)", – написал Билошицкий.
Он добавил, что водителям грозит штраф 170 гривен за управление транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям. При повторном правонарушении в течение года штраф увеличится до 255 гривен или водителя отправят на общественные работы от 30 до 40 часов.