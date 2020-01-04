В 2019 году в Украине более 115 тыс. водителей привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде

С 1 января 2020 года в Украине должен был вступить в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, однако его отсрочили до 1 июля.

В 2019 году 115,7 тыс. водителей привлекли к ответственности за вождение в нетрезвом виде (ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Об этом 2 января сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он отметил, что введение уголовной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения было отсрочено с 1 января до 1 июля в связи со внесением изменений в закон №2617-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений".

Билошицкий напомнил, что за первое нарушение ст. 130 КУоАП предусмотрен штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на один год. За повторное нарушение в течение года водителя оштрафуют на 20,4 тыс. грн и лишат права водить авто сроком на три года. За три и более нарушений предусмотрено наказание в виде штрафа 40,8 тыс. грн и лишения прав на 10 лет.

Закон, который предусматривает уголовную ответственность за вождение в пьяном виде и увеличивает размер штрафов за нарушение, был принят парламентом 22 ноября 2018 года. Однако 3 декабря 2019 года его вступление в силу отсрочили.