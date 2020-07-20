На карьерах в двух областях Украины людей засыпало песком, есть жертвы

Под обвалами на песчаных карьерах в Киевской области 20 июля погиб мужчина. В этот же день спасатели достали тело ребенка и мужчины в карьере Днепропетровской области. Обвалы произошли из-за оползней в стихийных местных карьерах.

В Киевской и Днепропетровской областях 20 июля под обвалами в результате оползней на стихийных песчаных карьерах погибли три человека. Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила на странице в Facebook.

По данным полиции, 20 июля троих взрослых засыпало оползнем во время добычи песка в неработающем карьере в селе Тадиевка.

"Трое мужчин решили набрать песка, в результате чего произошел оползень. Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала своими силами, после чего они оставили данное место до прибытия пожарного подразделения", – говорится в сообщении.

Тело третьего мужчины 1972 года рождения спасатели нашли под завалами.

Кроме того, 20 июля около 13.00 спасатели в Днепропетровской области сообщили об инциденте в Пятихатском районе вблизи села Комиссаровка.

"При наборе песка для хозяйственных работ произошел сдвиг песчаной массы в стихийном местном карьере. Из-под песка спасатели извлекли тело ребенка 2005 года рождения и мужчины 1969 года рождения", – отметили в МВД.