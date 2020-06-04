В Норвегии оползень унес в море часть поселка. Видео
Мощный оползень унес восемь домов в море в северной Норвегии. Одного человека эвакуировали, пострадавших нет, отмечает 3 июня Forbes. Оползень шириной более 609 м и высотой 152 м случился на западной стороне мыса Кракнесет. Полиция была уведомлена об инциденте и начала спасательную операцию. Местному жителю удалось запечатлеть некоторые события на камеру. Видео опубликовано на YouTube-канале kremovdu jabar.
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