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В Норвегии оползень унес в море часть поселка. Видео

Мощный оползень унес восемь домов в море в северной Норвегии. Одного человека эвакуировали, пострадавших нет, отмечает 3 июня Forbes. Оползень шириной более 609 м и высотой 152 м случился на западной стороне мыса Кракнесет. Полиция была уведомлена об инциденте и начала спасательную операцию. Местному жителю удалось запечатлеть некоторые события на камеру. Видео опубликовано на YouTube-канале kremovdu jabar.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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По предварительным данным, в результате оползня никто не пострадал
По предварительным данным, в результате оползня никто не пострадал
Скриншот: kremovdu jabar / YouTube
видео

Видео: kremovdu jabar / YouTube
Теги: Норвегия, оползень
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