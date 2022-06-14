В Закарпатье мужчина выжил после падения с 80 метров в горах

Инцидент произошел 13 июня. Спасатели получили сообщение, что во время прохождения туристического маршрута на полонине Драгобрат, близ горы Близница, нуждается в помощи местный житель.

Как выяснилось, мужчина сорвался со снежного карниза, летел 80 метров в горную бездну и, приземлившись, остался в живых, но получил травмы.

На помощь на спецавтомобилях прибыли специалисты горных поисково-спасательных отделений пгт Ясиня и села Квасы. Около 17.00 они добрались до травмированного, оказали ему доврачебную медицинскую помощь и транспортировали в поселок Ясиня, где и передали специалистам экстренной медицинской помощи.