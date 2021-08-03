НАБУ задержало директора государственного лесхоза в Харьковской области

НАБУ подозревает директора лесхоза и его брата в присвоении 50 млн грн Фото: depositphotos.com

По данным следствия, директор лесхоза Харьковской области и руководители подконтрольных ему ООО организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам.

"Речь идет о продаже в течение 2018–2019 годов около 15 тыс. м³ древесины, в результате чего гослесхоз недополучил более 50 млн грн", – сообщили в НАБУ.

До данным издания "Слово и дело", речь идет о бывшем директоре ГП "Гутянское лесное хозяйство" Викторе Сысе и его двоюродном брате.

В НАБУ отметили, что в 2019 году директор лесхоза пытался избежать уголовной ответственности за это преступление и хотел подкупить следователя НАБУ, предложив ему $100 тыс. за закрытие уголовного производства. Сейчас задержанным хотят сообщить о подозрении.