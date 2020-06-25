Не было рабочего дефибриллятора. В Харькове медики не смогли реанимировать иностранца

В Харькове во время игры в футбол стало плохо гражданину Ирака. По информации харьковского бизнесмена Юрия Сапронова, в первой прибывшей на стадион "скорой" не было дефибриллятора, вторая приехала со сломанным оборудованием.

На поле возле стадиона "Металлист" в Харькове вечером 24 июня стало плохо гражданину Ирака. Для мужчины вызвали "скорую", у медиков не оказалось необходимого для реанимации оборудования. Об этом в Facebook написал бизнесмен, бывший заместитель председателя Харьковской ОГА Юрий Сапронов.

"Парню стало плохо с сердцем. Молодому парню, иностранцу. Он потерял сознание. Вызвали скорую помощь. Приехала 203-я бригада, вторая подстанция. Дефибриллятора в "скорой" не оказалось. Парень без сознания. Затем через 20 минут приехала 101-я бригада "скорой", первая подстанция. Бросились реанимировать. Дефибриллятор тоже не работает. 40 минут "качали" вручную. 25-летний молодой человек из Ирака умер. В 22.45 констатировали смерть. Не от коронавируса. От нашей безалаберности, отсутствия у врачей элементарного обязательного оборудования и лекарств для оказания медицинской помощи", – написал бизнесмен.

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта в комментарии KHARKIV Today отметил, что врачи сделали все, чтобы реанимировать мужчину.

"Через четыре минуты была машина. Играли ребята на платных полях, там их полно в детской юношеской школе. Играли, один упал, умер. Качали, вывели реанимацию туда. Сделали все, что могли. Причины я не знаю, вскрытие покажет. Скорее всего, остановка сердца. Но мы же видели его уже мертвым, поэтому не могу сказать так быстро, от чего он умер", – сказал Забашта.

Депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах считает, что ответственность за смерть иностранца – на директоре Центра экстренной медицины, а также на местных чиновниках. Об этом он написал 25 июня в Facebook.

"Сколько еще должно людей погибнуть от такой халатности, чтобы мы наконец поставили вопрос по директору "скорых" Забаште? Уже и забастовки работников были, и шокирующие телевизионные сюжеты были, и вопросы по тендерам были. Всем уже ситуация понятна. Что еще должно произойти? Сколько вы будете молчать и делать вид, что ничего не происходит, [председатель областного совета] Сергей Чернов, [депутат облсовета] Владимир Скоробагач, [председатель областной администрации] Алексей Кучер? Смерть этого парня и на вашей совести. Потому что вы молчите и делаете вид, что все нормально", – написал Булах.