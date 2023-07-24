Обрушение моста в Закарпатье. В "Укравтодоре" назвали причину

По данным агентства, мост был построен в 1957 году, и с тех пор он ни разу капитально не ремонтировался. Проезд по мосту поддерживался исключительно в рамках эксплуатационного содержания.
С 2018 года он находился в аварийном состоянии. Учитывая это, по мосту было запрещено проезжать транспортным средствам весом более 7 тонн. Соответствующие знаки предупреждали об этом вдоль моста.
"Сегодня во время движения грузовика с песком весом более 45 тонн допустимый вес был превышен в семь раз – секции аварийного моста обвалились. Вместе с грузовиком также провалился легковой автомобиль, который проезжал через мост. Известно о пяти пострадавших, один – в тяжелом состоянии", – сообщили в "Укравтодоре".
Мост через реку Тересва обвалился 24 июля. Изначально было известно о трех пострадавших.