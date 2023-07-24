В Закарпатской области во время движения на мосту через реку провалились грузовик и легковушка, три человека пострадали. Фото, видео

В пределах населенного пункта Бедевля обвалилась одна из секций моста через реку Тересва вместе с двумя транспортными средствами – грузовиком и легковым автомобилем, отметили в полиции Фото: Поліція Закарпатської області / Facebook

Отмечается, что грузовик, который вез песок, был перегружен, а мост имеет ограничения по весу. Кроме того, провалилась также одна легковушка.

Предварительно – трое госпитализированных, им оказывается медпомощь, рассказал Молдавчук.

Фото с места происшествия в Telegram опубликовал журналист и волонтер Виталий Глагола.

По его словам, обвал моста произошел на дороге Н-09 в Бедевлянской объединенной теробщине.

"Во время движения автомобилей провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым авто. Пострадали люди", – написал Глагола.

Предварительно, повреждены легковушка Skoda на польской регистрации и грузовик, добавил Глагола в Telegram.

"В легковушке было пять человек. Одна женщина в тяжелом состоянии. В общем трое пострадавших. Еще один пассажир без сильных травм. Водитель грузовика без травм", – рассказал журналист.

Мост расположен на дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов, которая имеет выходы к границе с четырьмя странами ЕС, уточнил Глагола в Telegram.

В полиции Закарпатской области проинформировали в Facebook, что сообщение об обвале транспортного моста в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе на трассе Мукачево – Рогатин получили около 19.00.