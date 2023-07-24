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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Закарпатской области во время движения на мосту через реку провалились грузовик и легковушка, три человека пострадали. Фото, видео

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В пределах населенного пункта Бедевля обвалилась одна из секций моста через реку Тересва вместе с двумя транспортными средствами грузовиком и легковым автомобилем, отметили в полиции
В пределах населенного пункта Бедевля обвалилась одна из секций моста через реку Тересва вместе с двумя транспортными средствами – грузовиком и легковым автомобилем, отметили в полиции
Фото: Поліція Закарпатської області / Facebook

В Закарпатской области 24 июля обвалился мост через реку Тересва. Об этом "Суспільному" сообщил начальник управления информационной деятельности ОВА Роман Молдавчук.

Отмечается, что грузовик, который вез песок, был перегружен, а мост имеет ограничения по весу. Кроме того, провалилась также одна легковушка.

Предварительно – трое госпитализированных, им оказывается медпомощь, рассказал Молдавчук.

Фото с места происшествия в Telegram опубликовал журналист и волонтер Виталий Глагола.

По его словам, обвал моста произошел на дороге Н-09 в Бедевлянской объединенной теробщине.

"Во время движения автомобилей провалилась секция моста вместе с грузовиком и легковым авто. Пострадали люди", – написал Глагола.

Предварительно, повреждены легковушка Skoda на польской регистрации и грузовик, добавил Глагола в Telegram.

"В легковушке было пять человек. Одна женщина в тяжелом состоянии. В общем трое пострадавших. Еще один пассажир без сильных травм. Водитель грузовика без травм", – рассказал журналист.

Мост расположен на дороге Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов, которая имеет выходы к границе с четырьмя странами ЕС, уточнил Глагола в Telegram.

В полиции Закарпатской области проинформировали в Facebook, что сообщение об обвале транспортного моста в пределах населенного пункта Бедевля в Тячевском районе на трассе Мукачево – Рогатин получили около 19.00.

https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice/posts/pfbid029Acgbk3Fhzp7DAJT1jCCK1qpnRdkb1b2gt1VjVgEsD36UeYQ8Ku29XRYQ5dbA3zbl

Теги: автомобили, полиция, обвал, мост, Закарпатская область, пострадавшие, происшествия, травмы
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