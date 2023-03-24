15-й утопленник с начала войны. В Закарпатской области из реки Тиса достали тело мужчины при попытке незаконно попасть в Румынию

В реке Тиса пограничники обнаружили тело 23-летнего мужчины из Черновицкой области, отметили в ГПСУ Фото: dpsu.gov.ua

Об этом 23 марта сообщается в Facebook Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

"В реке Тиса пограничники обнаружили тело мужчины, который утонул при попытке нелегально попасть в Румынию. При нем находились завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительские права", – говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали в комментарии "Суспільному", что 23-летний мужчина из Черновицкой области стал 15-м утопленником, которому не удалось преодолеть течение Тисы при попытке незаконно покинуть Украину с начала войны.