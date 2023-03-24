15-й утопленник с начала войны. В Закарпатской области из реки Тиса достали тело мужчины при попытке незаконно попасть в Румынию

Об этом 23 марта сообщается в Facebook Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).
"В реке Тиса пограничники обнаружили тело мужчины, который утонул при попытке нелегально попасть в Румынию. При нем находились завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительские права", – говорится в сообщении.
В ГПСУ рассказали в комментарии "Суспільному", что 23-летний мужчина из Черновицкой области стал 15-м утопленником, которому не удалось преодолеть течение Тисы при попытке незаконно покинуть Украину с начала войны.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.