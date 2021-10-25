Похищенную во Львове девятимесячную девочку нашли в Хмельницкой области

Об исчезновении ребенка во Львове полиция сообщила 24 октября. Предварительно правоохранители выяснили, что девочку похитил бывший сожитель женщины – 31-летний житель Тернопольской области.

25 октября утром полицейский офицер Смотрицкой общины Дмитрий Ильин установил местонахождение разыскиваемых – ребенка и мужчины, причастного к ее похищения. Они находились в селе Смотрич Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские Львовской области и другие специалисты, задействованные в розыске. Девочка невредима, сейчас ее обследуют медики, решается вопрос о помещении ребенка в специализированное медицинское учреждение.

Похитителя ребенка задержали, сейчас решается вопрос об оглашении ему подозрения и аресте.