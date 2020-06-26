Полиция в Закарпатье задержала вероятного организатора заказного убийства. Преступление произошло два года назад

В 2018 году на трассе в Херсонской области исполнитель обстрелял автомобиль местного жителя. Мужчину, который сделал в сторону машины 20 выстрелов, задержали сразу. Заказчика убийства – только сейчас, он скрывался в Ужгороде.

Подозреваемому инкриминируют покушение на заказное убийство и незаконное завладение транспортным средством. Ему грозит пожизненное заключение Фото: npu.gov.ua

В Закарпатье полиция задержала организатора заказного убийства, которое произошло в Херсонской области в октябре 2018 года, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины 26 июня.

По информации правоохранителей, на одной из автотрасс Херсонской области был обстрелян автомобиль 59-летнего местного жителя. Злоумышленник спровоцировал ДТП с автомобилем, в котором ехал потерпевший, и совершил 20 выстрелов в сторону его машины.

"На момент совершения преступления в автомобиле находилось три человека. Огнестрельные ранения получили двое – выбранная жертва и один из пассажиров", – рассказал начальник управления организации розыскной работы департамента уголовного розыска Нацполиции Роман Крилевич.

Стрелка правоохранители задержали сразу. Во время следствия было установлено, что фигурант получил оружие и подробную инструкцию действий от заказчика преступления. "За работу" с ним рассчитались вперед, отметили в полиции.

Оперативники департамента уголовного розыска с участием сотрудников управления уголовного розыска полиции Закарпатья установили местонахождение и задержали исполнителя заказного убийства. 37-летний мужчина скрывался в Ужгороде. Операция проводилась при поддержке роты полиции специального назначения.

"Подозреваемому инкриминируют покушение на заказное убийство и незаконное завладение транспортным средством. Ему грозит пожизненное заключение. Следственные действия продолжаются", – отметил Крилевич.