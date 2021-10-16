Полиция Великобритании считает убийство депутата терактом, связанным с исламистским экстремизмом

69-летнего Дэвида Амесса несколько раз ударили ножом на встрече с избирателями в приемной в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс Фото: ЕРА

По данным английской телерадиокомпании, нападавшим является 25-летний уроженец Сомали с британским гражданством. Он был задержан на месте преступления. Полиция заявила о "потенциальной связи" нападавшего с исламистским экстремизмом.

"Силовики считают, что этот человек действовал в одиночку, но расследование обстоятельств инцидента продолжается", – говорится в статье.