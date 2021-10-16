В Великобритании зарезали депутата парламента во время встречи с избирателями в церкви

Амесс стал депутатом парламента от города Базилдон в 1983 году Фото: ЕРА

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, но спасти его жизнь не удалось. Полицейские арестовали по подозрению в убийстве 25-летнего мужчину. Информацию о мотивах его действий в полиции не уточнили.

Амесса ударили ножом несколько раз, сказал представитель местной партийной ячейки Джон Лэмб в комментарии Reuters.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал Амесса "великим человеком, большим другом и выдающимся депутатом".