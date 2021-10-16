В Великобритании зарезали депутата парламента во время встречи с избирателями в церкви

69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, но спасти его жизнь не удалось. Полицейские арестовали по подозрению в убийстве 25-летнего мужчину. Информацию о мотивах его действий в полиции не уточнили.
Амесса ударили ножом несколько раз, сказал представитель местной партийной ячейки Джон Лэмб в комментарии Reuters.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид назвал Амесса "великим человеком, большим другом и выдающимся депутатом".
Амесс, отец пятерых детей, стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс в 1983 году. Он получил известность за участие в кампании против абортов и в защиту животных.
Это не первый случай нападения на депутатов в Великобритании. В июне 2016 года депутат от Лейбористской партии 41-летняя Джо Кокс была убита возле своей приемной в Бирстолле недалеко от Лидса.