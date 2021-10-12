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В Дагестане 15-летний школьник зарезал одноклассника. Позже дети этой же школы избили оператора, он в больнице

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Поножовщина в школе случилась 11 октября
Поножовщина в школе случилась 11 октября
Фото: depositphotos.com

В Дагестане 11 октября в школе №51 Махачкалы 15-летний ученик ударил ножом одноклассника во время драки. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По версии следствия, в помещении школы между двумя одноклассниками произошла драка, в ходе которой один из них ударил второго ножом. От причиненного ранения подросток скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следственный комитет также завел уголовное дело о халатности в отношении директора школы и его заместителя по воспитательной работе. На руководство частного охранного предприятия, обслуживающего школу, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

"Интерфакс" отмечает, что директора и завуча школы №51 после инцидента уволили.

Кроме того, телеканал "Дагестан" сообщил в Telegram о том, что на их оператора, который снимал видео возле школы, где произошло ЧП, напали. По предварительным данным, это были ученики старших классов этой же школы. Сейчас оператор с многочисленными гематомами находится в больнице.

Теги: убийство, нападение, Дагестан, дети, Махачкала
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