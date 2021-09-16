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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Воронежской области мужчина убил семью знакомого и напал на отделение полиции

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Мужчина взорвал дверь в райотделе полиции
Мужчина взорвал дверь в райотделе полиции
Скриншот: Baza / Telegram

В результате нападения на отделение полиции в Лисках Воронежской области 16 сентября один полицейский получил ранение. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел России.

Нападение произошло в 5.30 по местному времени. Неизвестный проник на территорию райотдела, ранил сотрудника полиции и скрылся на автомобиле. 

Telegram-канал Baza написал, что мужчина, одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к зданию ОВД на автомобиле "Нива" и открыл огонь из автоматического оружия. Он вошел в здание и привел там в действие взрывное устройство. По предварительным данным, при взрыве никто не погиб.

Постовой отделения получил осколочное ранение голени, сообщил другой Telegram-канал Life Shot. 

Источник газеты "Коммерсантъ" уточнил, что пострадавший полицейский находится в тяжелом состоянии. В области ввели "план перехват".

Следственный комитет РФ по Воронежской области позднее сообщил, что перед нападением мужчина убил семью своих знакомых из-за бытового конфликта. С помощью взрывного устройства подорвал входную дверь. После этого мужчина сел в автомобиль "Нива" и уехал с места преступления в направлении города Острогожск Воронежской области.

Теги: Россия, оружие, взрыв, нападение, Следственный комитет РФ, преступление, пострадавшие, автомобиль, ранение
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