В России убили подростка во время оккультного обряда. Подозревают его отчима и чемпионку РФ по стрельбе из лука

Подозреваемый рассказал, что не собирался убивать ребенка, хотел нанести на его тело магические символы Фото: depositphotos.com

"В ходе следственных действий установлено, что к исчезновению и гибели ребенка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и мастер спорта по ачери-биатлону, жительница Московской области 1992 года рождения", – отметили в сообщении.

Полиция задержала подозреваемых. Для них планируют избрать меру пресечения в виде содержания под стражу. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России (убийство).

По информации MK.ru, в убийстве подозревают бывшего отчима Владислава Цикунова и его подругу, трехкратную чемпионку России по стрельбе из лука Марию Корневу.

Telegram-канал Mash сообщил, что мать убитого жаловалась на мужчину более 40 раз в полицию, но там игнорировали обращения.

"15-летний Рома был вторым ребенком из трех Елены Федуловой. Со слов подруги, она познакомилась с Владиславом Цикуновым, который чинил машины, жили все вместе в ее доме. Слухи о том, что мужчина из бандитов, женщину не беспокоили. До тех пор, пока чувства не остыли и не началась дележка имущества", – отметили в посте.

Мужчина решил провести оккультный ритуал над ребенком, чтобы наладить отношения с его матерью, написал MK.ru. Вместе со своей новой подругой он выкрал пасынка, воспользовавшись отсутствием матери дома. Злоумышленники планировали оглушить ребенка, чтобы на его теле нацарапать магический символ, который должен был приворожить его мать.

По данным Telegram-канала "112", Цикунов не планировал убивать ребенка. Об этом он рассказал на допросе.

"Мария взяла гаечный ключ, обмотала его тряпкой, и охотничий нож, я так думаю, нож, для того чтобы рисовать. Я говорю: "Ты смотри, только не убей". Она пошла, я остался в машине. После прибегает с круглыми глазами: "Я его убила". У меня шок, истерика, пошли смотреть. Приходим, в спальне он лежит на кровати, подушка в крови, я его переворачиваю, там ножом два отверстия. Никакой пентаграммы на спине нет", – рассказал мужчина.

MK.ru пишет, что подозреваемый официально нигде не работал, ранее он был судим. В последнее время через интернет продавал амулеты.