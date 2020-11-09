В результате нападения солдата на сослуживцев в РФ трое человек погибли, один ранен – Следком РФ

Против военнослужащего Антона Макарова, напавшего на сослуживцев в РФ, открыли уголовное дело, его разыскивают.

Следком РФ открыл уголовное дело против военнослужащего Антона Макарова, подозреваемого в нападении на сослуживцев. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Следкома РФ.

Дело открыли по п. "а" ч. 2 ст. 105 и п. "б" ч. 4 ст. 226 Уголовного Кодекса РФ (убийство двух или более лиц; хищение оружия).

По данным следствия, Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор, убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен".

Военнослужащего разыскивают. Назначен ряд экспертиз, в том числе хотят исследовать психическое состояние Макарова.

Нападение произошло утром 9 ноября. В пресс-службе Западного военного округа сообщали, что, завладев оружием офицера, Макаров скрылся.