В России на аэродроме солдат с топором напал на сослуживцев, трое погибли – СМИ

По данным ТАСС, в результате нападения солдата-срочника на сослуживцев на территории военного аэродрома под Воронежем погибли два офицера и один солдат.

На военном аэродроме Балтимор в российском Воронеже солдат-срочник утром 9 ноября с топором напал на сослуживцев, сообщило местное издание "Мое! Online".

Он отобрал у одного из сослуживцев оружие и начал стрельбу, пишет издание. По его данным, солдат скрылся и его ищут.

По данным ТАСС, оружие нападавший забрал у офицера. В результате стрельбы погибли как минимум три человека: два офицера и солдат-срочник, рассказали источники агентства в правоохранительных органах. Сейчас он забаррикадировался на территории части.

Пресс-служба Западного военного округа подтвердила, что в результате инцидента на аэродроме погибли трое военных, сообщает "Русская служба ВВС". Завладев оружием офицера, нападавший скрылся, уточнили в ЗВО.