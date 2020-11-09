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В России на аэродроме солдат с топором напал на сослуживцев, трое погибли – СМИ

По данным ТАСС, в результате нападения солдата-срочника на сослуживцев на территории военного аэродрома под Воронежем погибли два офицера и один солдат.

Власти Воронежской области подтвердили факт происшествия на аэродроме
Власти Воронежской области подтвердили факт происшествия на аэродроме
Фото: function.mil.ru (архив)

На военном аэродроме Балтимор в российском Воронеже солдат-срочник утром 9 ноября с топором напал на сослуживцев, сообщило местное издание "Мое! Online".

Он отобрал у одного из сослуживцев оружие и начал стрельбу, пишет издание. По его данным, солдат скрылся и его ищут.

По данным ТАСС, оружие нападавший забрал у офицера. В результате стрельбы погибли как минимум три человека: два офицера и солдат-срочник, рассказали источники агентства в правоохранительных органах. Сейчас он забаррикадировался на территории части.

Пресс-служба Западного военного округа подтвердила, что в результате инцидента на аэродроме погибли трое военных, сообщает "Русская служба ВВС"Завладев оружием офицера, нападавший скрылся, уточнили в ЗВО.

Теги: Россия, стрельба, военные, аэродром, нападение, Воронеж
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