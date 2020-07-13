Полиция задержала членов банды, которые ограбили дом предпринимателя в Козине

В июне группа неизвестных лиц в масках ворвалась в помещение предпринимателя в поселке Козин Киевской области, и, угрожая физической расправой, забрала из дома большую сумму денег. Правоохранители установили личности членов группировки и задержали их.

Правоохранители Киевской области задержали группу злоумышленников, подозреваемых в совершении разбойного нападения на предпринимателя в Козине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

В июне этого года группа неизвестных лиц в масках ночью ворвалась в помещение предпринимателя в поселке Козин Обуховского района. Нападавшие запугали хозяев, связали их пластиковыми стяжками, применили оружие и, угрожая физической расправой, забрали из дома большую сумму денег. После чего скрылись с места преступления.

Сотрудники управления уголовного розыска полиции области установили личности злоумышленников и задержали их на территории столицы и области. Четверо из них находятся в изоляторе временного содержания.

По данным правоохранителей, члены группировки уже имели проблемы с законом, они подозреваются в совершении разбоя, бандитизме, незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников работники полиции изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны, мототранспорт, на котором нападавшие совершили разбойное нападение, автомобили и другие вещественные доказательства.

Следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 187 (разбой), ст. 257 (бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанным уже сообщили о подозрении.

Максимальное наказание, которое им грозит, – лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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