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ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция задержала пять участников перестрелки в Днепре. По данным СМИ, все задержанные – родственники

24 февраля на улице Титова в Днепре произошла перестрелка между двумя группами мужчин, в результате которой три человека получили ранения. По данным издания "Днепр оперативный", в больницу попали бизнесмен Эльтон Вахидов и его сыновья.

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Двух участников конфликта задержали в ночь на 25 февраля
Двух участников конфликта задержали в ночь на 25 февраля
Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре сотрудники полиции задержали пять участников конфликта, который закончился стрельбой. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области. 

Перестрелка произошла около 17.00 24 февраля на улице Титова между двумя группами мужчин. Вследствие стрельбы из травматического пистолета, по данным полиции, ранения получили три человека. Их госпитализировали и сразу же задержали. 

Вторая группа мужчин скрылась с места происшествия. В ночь на 25 февраля еще двух участников конфликта задержали. К спецоперации по их розыску были привлечены сотрудники спецподразделения КОРД. Видео задержания полиция опубликовала в YouTube. 

ВИДЕО
Видео: Поліція Дніпропетровщини / YouTube

Во время спецоперации правоохранители провели около 20 обысков и изъяли шесть автомобилей, на которых передвигались участники конфликта. 

Как сообщил заместитель начальника управления стратегических расследований полиции Днепропетровской области Виктор Диденко на брифинге, конфликт носил бытовой характер. 

"Достоверно известно, что конфликт не связан с бизнес-интересами, а сферы деятельности обеих групп изучают следователи", – сказал он. 

На брифинге правоохранители также рассказали, что 24 февраля около 17.00 на ул. Титова автомобиль Mercedes-Benz G-класса остановился возле машины патрульной полиции. Сидящие в машине мужчины сообщили, что их преследуют. В это время подъехал второй автомобиль, из него вышли вооруженные мужчины, которые начали стрельбу, пишет "Днепр оперативный".

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За хулиганские действия с применением оружия участникам конфликта грозит до семи лет лишения свободы. Сегодня задержанным планируют объявить о подозрении и избрать меру пресечения. 

По данным издания "Днепр оперативный", все участники конфликта – родственники. В больницу попали местный бизнесмен Эльтон Вахидов 1975 года рождения и два его сына. Они управляли автомобилями Mercedes-Benz G-класса, которые были на месте перестрелки.

Теги: стрельба, Днепр, КОРД
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