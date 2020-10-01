"Полнейшая чушь". Пресс-секретарь Саакашвили прокомментировала сообщение об инциденте в ресторане

На главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили никто не нападал, заявила его пресс-секретарь Дарина Чиж.

Саакашвили не подвергался нападению, говорит его представитель Фото: depositphotos.com

Пресс-секретарь бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили Дарина Чиж в своем Facebook опровергла информацию о нападении на политика.

"Полнейшая чушь! Никто на Саакашвили не нападал", – написала она.

Чиж посоветовала внимательнее изучить видео из ресторана, в котором якобы произошел инцидент.

1 октября издание "Страна" показала запись камеры киевского ресторана Fabius. Видно, как неизвестный мужчина подходит к Саакашвили, а затем общается с его охраной. По сведениям издания, в руках у этого человека была заточка.

Политик не писал заявление в полицию, сообщал в Facebook Pavlovsky News.