На Саакашвили пытались напасть с заточкой – СМИ

По сообщению издания "Страна", неизвестный мужчина угрожал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в киевском ресторане, причина конфликта неизвестна. Нападавший скрылся до приезда полиции.

На бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили вечером 30 сентября пытались напасть в киевском ресторане Fabius. Об этом пишет издание "Страна".

"Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется", – рассказал источник издания в полиции.

В YouTube опубликовали видеозапись инцидента.

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Видео: УНІАН / YouTube

К столу, где обедает Саакашвили, неторопливо подходит мужчина. Его пытается оттеснить от стола один из спутников Саакашвили, видимо охранник. Затем подходят еще двое (видимо, охрана ресторана) и загораживают доступ к политику.

Посетитель, который пытался подойти к Саакашвили, отходит в сторону, с ним выясняет отношения один из охранников. Через некоторое время злоумышленник уходит. По пути назад он приближается к столику Саакашвили и что-то говорит, делая жест рукой. Тот встает и что-то ему отвечает.

Как пишет в Facebook Pavlovsky News, полиция прибыла на место уже после ухода нападавшего. Глава Исполкома реформ не писал заявление.

"Как нам сообщили сотрудники заведения Fabius, угрожавший Саакашвили – частый гость заведения. Его хорошо знают, поскольку он не в первый раз попадает здесь в скандалы. Ранее мужчина несколько раз отличился тем, что не платил по счету. Причины нападения на Саакашвили никто из сотрудников ресторана не знает. Но конфликт начался еще на улице с водителем Саакашвили. Далее мужчина зашел внутрь ресторана и вступил в перепалку с экс-президентом Грузии", – говорится в публикации Pavlovsky News.