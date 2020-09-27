Саакашвили: Я заколебался. Я вечный кандидат на какие-то должности

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что его назначению на должности препятствуют сильные "группы интересов".

Саакашвили назвал три причины, по которым его не назначают на высокие должности в Украине Фото: ЕРА

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 27 сентября в эфире телеканала "Украина 24" назвал себя "вечным кандидатом" на должности в стране.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о возможном назначении в Кабинет Министров Украины.

"Я заколебался, извините. Я вечный кандидат на какие-то должности. Пока группы интересов в Украине сильны, они никогда не допустят, чтобы я был на какой-то должности, где решается конкретная исполнительная история", - отметил Саакашвили.

По его словам, на высокие должности его не назначают по трем причинам.

"Во-первых, я знаю, как их нейтрализовать; во-вторых, у меня есть опыт; в третьих, они меня знают, я не играю по их правилам и знаю, как достичь результатов. ...Им нужны слабые люди, которыми можно манипулировать", – объяснил украинско-грузинский политик.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

С июня 2020 года Саакашвили находится на должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что, как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму.

Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.