"Положили зуб на тополя". В Киевской области из-за бобров село осталось без света

В селе Вороньков Бориспольского района бобры подточили деревья. Они упали на электросети, в результате чего пропал свет.

Жители села Вороньков Бориспольского района временно остались без света из-за бобров, которые подточили деревья, что привело к обрыву проводов. Об этом сообщила пресс-служба исполкома Вороньковского сельского совета на своей странице в Facebook.

В исполкоме рассказали, что бобры подточили деревья. Они упали на электросети, что привело к отсутствию света.

"Виновниками длительного отсутствия света сегодня были бобры, которые положили зуб на воронковские тополя в парке на острове", – говорится в сообщении.

Электроснабжение уже восстановлено. Аварийные деревья ликвидировали, говорится в сообщении.

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