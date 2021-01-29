До конца суток пропавшее из-за непогоды электричество должны восстановить во всех населенных пунктах Украины – Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести модернизацию старых электросетей страны.

Без электроснабжения остается более 350 населенных пунктов Фото: depositphotos.com

До конца суток 29 января пропавшее из-за непогоды электричество должны восстановить во всех населенных пунктах Украины. Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

Сегодня глава государства Владимир Зеленский провел совещание по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий в ряде регионов страны.

Среди прочего на совещании обсуждался вопрос повреждения электросетей, из-за чего за двое с половиной суток было обесточено почти 900 населенных пунктов.

Как отмечает пресс-служба президента, без электроснабжения на данный момент остается более 350 населенных пунктов, однако сейчас продолжаются восстановительные работы, чтобы до конца суток данная проблема была решена.

"Я также прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получению соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может дарить сюрпризы, но мы должны быть готовы", – подчеркнул Зеленский.

С 26 января в ряде областей Украины продолжается непогода – ветер, налипание мокрого снега, сильная метель и заносы, сообщили в Укргидрометцентре.

Большинство населенных пунктов, оставшихся без света, находятся в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.