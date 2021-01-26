Из-за непогоды без света осталось 269 населенных пунктов в 12 областях Украины

Электроснабжение в регионах, которое было отключено из-за непогоды, уже начали восстанавливать, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Украине в ночь на 26 января из-за непогоды были обесточены 269 населенных пунктов. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Без света из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра вследствие срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач остались жители населенных пунктов в 12 областях: 77 – в Полтавской, 40 – в Житомирской, 37 – в Киевской, 37 – во Львовской, 24 – в Черниговской, 13 – в Винницкой, 13 – в Черкассской, восемь – в Днепропетровской, восемь – в Волынской, шесть – в Закарпатской, четыре – в Кировоградской и два – в Херсонской.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении.

Укргидрометцентр предупреждал об ухудшении погоды на 25 января, в частности – о дождях с мокрым снегом.