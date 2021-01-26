ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Из-за непогоды без света осталось 269 населенных пунктов в 12 областях Украины

Электроснабжение в регионах, которое было отключено из-за непогоды, уже начали восстанавливать, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Без света остались населенные пункты в 12 областях
Без света остались населенные пункты в 12 областях
Фото: depositphotos.com

В Украине в ночь на 26 января из-за непогоды были обесточены 269 населенных пунктов. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Без света из-за мокрого снега, дождя и порывов ветра вследствие срабатывания автоматической системы защиты линий электропередач остались жители населенных пунктов в 12 областях: 77 – в Полтавской, 40 – в Житомирской, 37 – в Киевской, 37 – во Львовской, 24 – в Черниговской, 13 – в Винницкой, 13 – в Черкассской, восемь – в Днепропетровской, восемь – в Волынской, шесть – в Закарпатской, четыре – в Кировоградской и два – в Херсонской.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении.

Укргидрометцентр предупреждал об ухудшении погоды на 25 января, в частности – о дождях с мокрым снегом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, ГСЧС, электричество, непогода
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера
Горовая на Мальдивах получила сертификат дайвера
Делиев: Печально, что люди сейчас не могут работать, как прежде. Это значит, что завтра не на что будет покупать еду и необходимые товары
Делиев: Печально, что люди сейчас не могут работать, как прежде. Это значит, что завтра не на что будет покупать еду и необходимые товары
Американская рок-группа во время концерта изолировала зрителей в прозрачных сферах
Американская рок-группа во время концерта изолировала зрителей в прозрачных сферах
Каменских опубликовала первый пост после сообщения о смерти отца
Каменских опубликовала первый пост после сообщения о смерти отца
Умерла актриса "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Токарчук
Умерла актриса "Маски-шоу" и "Джентльмен-шоу" Токарчук
"Трудности неизбежны". Жена Бабкина впервые прокомментировала его проблемы со зрением
"Трудности неизбежны". Жена Бабкина впервые прокомментировала его проблемы со зрением
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
"Юрася-каскадер", "Пересматриваю 10 раз". Ткач показал катание на льду
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
Делиев: Радость и смысл жизни дает семья
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова Собчак
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак
Алина ГРЕЧАНАЯ
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
  Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе
Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе G
Дмитрий ГОРДОН
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS