Дожди, мокрый снег и гололед. Украинские синоптики рассказали о погоде на неделю

Синоптики обещают сильный снег в Карпатах, метель и гололедицу, температура ночью и днем 0...-5 °С.

Днем 26 января в юго-западной части Украины и 27 января в восточных областях без осадков Фото: depositphotos.com

25 января в Украине прогнозируют дожди, в западных областях – значительные дожди с мокрым снегом, на дорогах местами возможна гололедица. Об этом "Укринформу" сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С, на юге до +10 °С, в западных областях на протяжении суток от -2 до +3 °С. В Карпатах значительный снег, метель, на дорогах гололедица, температура ночью и днем 0...-5 °С.

Днем 26 января в юго-западной части страны и 27 января в восточных областях без осадков. Температура ночью и днем от -3 до +2 °С. В Карпатах без существенных осадков, только ночью 26 января небольшой снег, температура ночью -7...-12 °С, днем -4...9 °С.

28 января в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму мокрый снег и дождь, в западных областях без существенных осадков, на остальной территории небольшой снег, 29 января в Украине без существенных осадков.

Температура ночью -2...-8 °С (28 января в южной и восточной частях страны около 0 °С); днем от -3 до +3 °С. В южных, а также в Донецкой и Луганской областях до +6 °С.