Посольство проверяет, были ли украинцы на борту самолета, с которым потеряна связь в Индонезии – МИД Украины

Украинские дипломаты проверяют, были ли украинцы среди пассажиров самолета авиакомпании Sriwijaya Air, с которым была утеряна связь 9 января. Об этом сообщил в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", – написал он.
За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021
Thomas White/Reuters pic.twitter.com/mT65S5Op1a
9 января авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который летел из столицы Индонезии Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Рейс SJ182 через четыре минуты после вылета, примерно в 9.40 по киевскому времени, потерял более 10 тыс. футов высоты (около 3 км). Затем связь была потеряна. Регент Тысячи островов Джунаеди заявил индонезийскому порталу Detikcom, что самолет разбился и взорвался в районе необитаемого острова Лаки. По данным Tribunnews, на борту самолета было 59 человек: 53 взрослых и шестеро детей, среди них один младенец.