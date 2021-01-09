Посольство проверяет, были ли украинцы на борту самолета, с которым потеряна связь в Индонезии – МИД Украины

Вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182, напомнил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Официально аварию лайнера пока не подтверждали.

Украинские дипломаты проверяют, были ли украинцы среди пассажиров самолета авиакомпании Sriwijaya Air, с которым была утеряна связь 9 января. Об этом сообщил в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров", – написал он.

За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.



Thomas White/Reuters pic.twitter.com/mT65S5Op1a — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

9 января авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который летел из столицы Индонезии Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Рейс SJ182 через четыре минуты после вылета, примерно в 9.40 по киевскому времени, потерял более 10 тыс. футов высоты (около 3 км). Затем связь была потеряна. Регент Тысячи островов Джунаеди заявил индонезийскому порталу Detikcom, что самолет разбился и взорвался в районе необитаемого острова Лаки. По данным Tribunnews, на борту самолета было 59 человек: 53 взрослых и шестеро детей, среди них один младенец.