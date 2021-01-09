В Индонезии диспетчеры потеряли связь с пассажирским Boeing. Регент Тысячи островов говорит, что он разбился

По данным регента Тысячи островов Джунаеди, пассажирский самолет Boeing 737-500 разбился в районе необитаемого острова Лаки. По предварительным данным, на его борту было 59 человек.

9 января авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который летел из столицы Индонезии Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан, свидетельствуют данные сервиса flightradar24.

Согласно сообщению, опубликованному в Twitter, рейс SJ182 через четыре минуты после вылета, примерно в 9.40 по киевскому времени, потерял более 10 тыс. футов высоты (около 3 км). Затем связь была потеряна.

Flight #SJ182 was operated by a Boeing 737-500 "classic" with registration number PK-CLC (MSN 27323). First flight for this aircraft was in May 1994 (26 years old). pic.twitter.com/2rakDifhTm — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Регент Тысячи островов Джунаеди заявил индонезийскому порталу Detikcom, что самолет разбился и взорвался в районе необитаемого острова Лаки.

Как сообщил flightradar24, Boeing 737-500, на котором выполняли рейс, впервые подняли в небо 26 лет назад. По данным Tribunnews, на борту самолета было 59 человек: 53 взрослых и шестеро детей, среди них один младенец.