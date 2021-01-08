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Boeing оштрафовали более чем на $2,5 млрд из-за аварий самолетов 737 MАХ

Почти $250 млн авиакомпания Boeing заплатит как денежное наказание, еще почти $1,8 млрд – в качестве компенсации клиентам компании. Также $500 млн направят на выплаты семьям погибших в авиакатастрофах.

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Полеты Boeing 737 MAX остановили в марте 2019 года после крушений самолетов Ethiopian Airlines и Lion Air
Полеты Boeing 737 MAX остановили в марте 2019 года после крушений самолетов Ethiopian Airlines и Lion Air
Фото: EPA

Министерство юстиции США оштрафовало авиакомпанию Boeing более чем на $2,5 млрд и обвинило в мошенничестве в связи с авариями самолетов модели 737 MAX. Об этом говорится в заявлении ведомства от 7 января.

В министерстве подчеркнули, что компания согласилась выплатить деньги для снятия уголовных обвинений по делу аварий ее самых продаваемых самолетов 737 MAX.

Почти $250 млн Boeing заплатит как денежное наказание, еще почти $1,8 млрд – в качестве компенсации клиентам компании. Также $500 млн направят на выплаты семьям погибших в авиакатастрофах.

"Трагические аварии на рейсах авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines вскрыли мошеннические действия сотрудников одного из ведущих мировых производителей коммерческих самолетов. Сотрудники Boeing выбрали путь прибыли вместо честности, скрывая важную информацию, касающуюся эксплуатации самолета 737 MAX, пытаясь скрыть свой обман", – заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид Бернс.

Полеты Boeing 737 MAX остановили в марте 2019 года после крушений самолетов Ethiopian Airlines и Lion Air. Общее число жертв составило 346 человек.

Как выяснило следствие, причиной авиакатастроф была ошибка в программном обеспечении, активировавшая систему улучшения характеристик маневрирования (MCAS) во время взлета, что приводило к утрате контроля над самолетом.

18 ноября 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на использование самолетов Boeing 737 MAXчто открыло путь для снятия запрета на полеты в других странах мира. В компании Boeing заявили, что исправили ошибку в ПО.

Свой первый коммерческий рейс после почти двухлетнего запрета Boeing 737 MAX выполнил в начале декабря 2020 года.

Теги: США, авиакатастрофа, штраф, Boeing, авиакомпания, минюст США, Boeing 737 MAX, Ethiopian Airlines, Lion Air
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