Boeing 737 MAX получил разрешение на полеты после двух авиакатастроф

Полеты Boeing 737 MAX остановили в марте 2019 года после крушений двух новых самолетов.

Федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении FAA, опубликованном 18 ноября.

Глава Федерального управления гражданской авиации Стивен Диксон подписал в среду ордер об отмене запрета на полеты Boeing 737 MAX. По его словам, инспекторы FAA будут проверять каждую новую модель самолета, прежде чем она будет допущена к вылету.

Американские авиалинии возобновят полеты на Boeing 737 MAX только после того, как их пилоты пройдут обучение на авиасимуляторах. В свою очередь, европейский авиационный регулятор – Агентство по авиационной безопасности Европейского союза заявило о публичном обсуждении плана полетов Boeing 737 MAX и примет решение по этому поводу до конца года, сообщает AP.

Полеты Boeing 737 MAX остановили в марте 2019 года после крушения самолета Ethiopian Airlines. Менее чем пять месяцев до этого еще один самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Общее число жертв составило 346 пассажиров и членов экипажа обоих самолетов.

Компания подверглась критике за поспешное внедрение новой системы программного обеспечения, которая неоднократно опускала носы обоих разбившихся самолетов из-за ошибочных показаний датчика угла атаки. Она активировала функцию системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) во время взлета, что приводило к утрате контроля экипажем над самолетом.

Boeing заявил, что уже изменил программное обеспечение Boeing 737 МАХ, чтобы предотвратить возможное аэродинамическое сваливание. Новое программное обеспечение теперь требует ввода от двух датчиков для его активации и не отменяет управление пилотом, как это было раньше.