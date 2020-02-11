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В январе компании Boeing впервые с 1962 года не заказали ни одного самолета

После авиакатастроф с участием Boeing 737 МАХ заказы на самолеты американской компании упали, а количество заказов на самолеты европейской компании Airbus выросло.

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Проблемы Boeing связаны с моделью 737 МАХ
Проблемы Boeing связаны с моделью 737 МАХ
Фото: ЕРА

В январе 2020 года американская компания Boeing не получила ни одного заказа на самолеты, такая ситуация возникла впервые с 1962 года. Об этом со ссылкой на данные компании сообщает 11 февраля Reuters.

Сложности с заказами связаны с низким спросом на модель 737 МАХ после двух авиакатастроф с их участием.

В январе компания поставила заказчикам "всего 13 самолетов", тогда как год назад эта цифра была равна 46.

Агентство отмечает, что убытки Boeing растут, в то время как европейская компания Airbus (Париж) получает все больше заказов. В частности, в январе 2020 года Airbus заказали 296 самолетов – это наибольшее число за последние 15 лет.

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX 8 упал в Яванское море возле Джакарты (Индонезия). Погибли 189 человек, которые находились на борту. 10 марта 2019 года под Аддис-Абебой (Эфиопия) разбился Boeing той же модели, все 157 человек погибли.

Согласно предварительному отчету следствия, причиной крушения эфиопского лайнера стала ложная активация системы дополнения характеристик маневрирования MCAS. Эксперты считают, что та же система отказала на индонезийском рейсе.

После авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии Boeing рекомендовала приостановить полеты всего мирового флота 737 MAX и сократила производство самолетов этой модели.

4 апреля тогдашний исполнительный директор Boeing Деннис Мюленбург официально признал, что причиной катастрофы самолетов в Индонезии и Эфиопии была ошибочная активация MCAS. 22 декабря на фоне сложностей с 737 MAX и неудачного запуска космического корабля Starliner Мюлленбург ушел в отставку.

В январе 2020 года компания заявила, что обнаружила еще одну проблему в программном обеспечении самолета 737 MAX. Агентство Fitch Ratings понизило в связи с этим долгосрочные кредитные рейтинги Boeing с "А" до "А-".

25 января в воздух поднялась новая модель пассажирского самолета – Boeing 777X.

Теги: самолет, авиакатастрофа, Airbus, самолеты, Boeing, убытки, Boeing 737 MAX
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