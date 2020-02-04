Boeing 767 приземлился в Мадриде с поврежденным двигателем. Видео
Пассажиры рейса АС837 аплодировали пилоту, посадившему Boeing 767 с одним работающим двигателем и без одного шасси в аэропорту Барахас в Мадриде. Видеозапись приземления поврежденного лайнера разместило издание El Pais в YouTube. 3 февраля экипаж самолета авиакомпании Air Canada, направлявшегося из Мадрида в Торонто, принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как отломавшаяся часть шасси при взлете повредила один из двух двигателей. Около четырех часов лайнер со 128 пассажирами на борту кружил недалеко от столицы Испании, вырабатывая топливо.
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