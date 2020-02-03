Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

При взлете у Boeing со 128 пассажирами разрушилось шасси, он четыре часа кружил над Мадридом, вырабатывая топливо

Пассажирский самолет Air Canada совершил экстренную посадку в мадридском аэропорту Барахас. Вероятно, фрагменты шасси во время взлета повредили двигатель.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Поврежденный Boeing сел в аэропорту Барахас
Поврежденный Boeing сел в аэропорту Барахас
Фото: ЕРА

Boeing 767 авиакомпании Air Canada со 128 пассажирами на борту вечером 3 февраля совершил экстренную посадку в мадридском аэропорту Барахас, сообщает El Mundo.

Около четырех часов лайнер кружил в зоне ожидания возле столицы Испании, вырабатывая топливо. Все это время в аэропорту находились родственники пассажиров.

Рейс AC837 вылетел из Мадрида в Торонто в 14.33 (по Киеву в 15.33). Через полчаса пилот сообщил, что должен вернуться в аэропорт вылета из-за "технических проблем".

Союз пилотов Испании (SEPLA) проинформировал в Twitter, что, по всей вероятности, часть шасси Boeing 767 оторвалась при взлете и фрагменты попали в двигатель.

На схеме с сайта Flightradar24 полет лайнера над Мадридом выглядит так.

Скриншот: flightradar24.com
Скриншот: flightradar24.com

Истребитель F-18 ВВС Испании сопровождал самолет Air Canada, чтобы оценить ущерб, который Boeing мог получить при взлете, пишет El Mundo.

Фото: ЕРА
Испанский истребитель сопровождает канадский пассажирский самолет. Фото: ЕРА

Один из пассажиров снял посадку и опубликовал видео в Twitter.

По данным Государственного агентства воздушной безопасности Испании, Boeing приземлился в 19.15 без инцидентов, пострадавших нет. Инженерные службы оценивают состояние самолета.

Борт эксплуатируется с 1989 года, с 2005-го находится в парке компании Air Canada.

Теги: Испания, самолет, Торонто, Мадрид, истребители, Boeing
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
"Спасибо, что ты есть", "Любовь моя!" Осадчая и Горбунов публично обменялись любовными посланиями
Loboda застыла на пляже в странной позе
Loboda застыла на пляже в странной позе
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
Эмбер Херд избивала Джонни Деппа "кастрюлями, сковородками, вазами". Адвокат актера сделал заявление
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
  "Бабушки". Вышел клип "Аквариума" на трек середины 1980-х. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS